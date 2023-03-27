نتنياهو يقيل وزير الدفاع فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، كان جالانت، قد صرح أمس السبت، بأن الانقسام الداخلى بشأن تعديل النظام القضائى الذى تطرحه الحكومة يمثل خطرا مباشرا على أمن البلاد، ودعا نتنياهو إلى وقف مشروع القانون لفترة كافية للمشاركة بشكل أعمق فى مفاوضات للتوصل إلى حل وسط.

وقال جالانت فى بيان تلفزيونى مقتضب: "يتسرب الانقسام الداخلى المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، هذا خطر واضح ومباشر وحقيقى على أمن إسرائيل"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأظهر البيان الشقاق الحادث فى ائتلاف نتنياهو، إذ دعا إيتمار بن جفير وزير الأمن القومى اليمينى المتطرف نتانياهو إلى فصل جالانت فور صدور تعليقاته.