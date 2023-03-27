العالم اليوم - قنصل إسرائيل في نيويورك يستقيل معارضةً لقرارات نتنياهو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 01:23 صباحاً - قال القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك إنه قدم استقالته احتجاجا على إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف جالانت في خلاف متصاعد بشأن التعديل القضائي الذي تسعى إليه الحكومة.

وقال آصف زمير على تويتر "لم يعد بإمكاني الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة (حكومة نتنياهو). "أعتقد أن من واجبي ضمان بقاء إسرائيل منارة للديمقراطية والحرية في العالم".

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