بوتين يرفض تصريحات بشأن اعتماد الاقتصاد الروسى على الصين

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين فى تصريحات متلفزة وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن "الاقتصاد الأوروبى يعتمد بدرجة أكبر على الصين، هؤلاء ليسوا متشككين لكنهم حسودين"، موضحا أن الاقتصاد الأوروبى يعتمد على الصين بوتيرة أعلى بكثير من الاقتصاد الروسى.

وتابع ردا على سؤال اعتماد روسيا المحتمل على الصين فى المستقبل،:"التجارة بين الصين وأوروبا تنمو على بوتيرة عالية للغاية، لذا، فإن الأمر على العكس دعهم ينظرون إلى أنفسهم".

وأشار رئيس روسيا إلى أنه "على مدى عقود كان هناك دائما الكثير ممن أرادوا وضع الصين فى مواجهة الاتحاد السوفيتى أو العكس".

وأضاف الرئيس الروسى: "نحن نتفهم العالم الذى نعيش فيه، نحن نقدر بشدة علاقاتنا والمستوى الذى حققناه فى السنوات الأخيرة مع الصين".