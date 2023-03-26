نتنياهو يقيل وزير دفاع إسرائيل من منصبه بسبب رفضه التعديلات القضائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 10:26 مساءً - أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه مساء اليوم الأحد، وذلك بعد يوم واحد فقط من دعوته إلى وقف تشريع الثورة القانونية، وفقًا لما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.

وكانت تقارير إعلامية عبرية، كشفت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يستعد لإقالة وزير دفاعه يوآف جالانت، بعدما دعا الأخير علنًا إلى وقف حملة الإصلاح القضائي، موضحة أن نتنياهو يفكر باستبدال جالانت، عبر الاستعانة بوزير الزراعة آفي ديختر، رئيس الشاباك السابق.

إقالة جالانت أو تعريضه للتهديد بالطرد من الحكومة

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يفكر في عدد من المقترحات، إما في إقالة جالانت أو تعريضه للتهديد بالطرد من الحكومة إذا لم يصوت لصالح الإصلاح القضائي في الكنيست.

ويأتي ذلك بعد خطاب لـ وزير الدفاع الإسرائيلي، دعا فيه لوقف فوري ومؤقت لخطة الحكومة اليمينية المتطرفة المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، في أول معارضة علنية من داخل ائتلاف حكومة نتنياهو، في وقت تتواصل الاحتجاجات الشعبية رفضا للتعديل الذي من شأنه وفق المعارضين أن يسيطر على السلطة القضائية بالكامل.

احتجاجات عارمة للأسبوع الثاني عشر على التوالي

وتشهد إسرائيل مظاهرات واحتجاجات عارمة للأسبوع الثاني عشر على التوالي، ضد حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في تل أبيب وعدة مناطق أخرى، احتجاجا على خطة إصلاح النظام القضائي.

وحسب وسائل إعلام عبرية، شارك أكثر من مئتي ألف متظاهر في التظاهرة الرئيسية التي انطلقت من ميدان هبيما وسط تل أبيب، باتجاه شارع كابلان، وفي مفترق كركور بمنطقة الخضيرة.