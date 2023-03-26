بقوة 5.2 بمقياس ريختر.. زلزال قوي يضرب اليابان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 10:26 مساءً - أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب اليابان قرابة الساحل الشرقي لجزيرة هونشو.

وعلى جانب آخر، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا جديدا ضرب منطقة سايمبيلي في أضنة.

وتم تسجيل عمق الزلزال على بعد 7 كيلومترات.

وتضررت منازل محافظة أديامان التركية، وهي إحدى المحافظات التي تسببت فيها الزلازل بأكبر قدر من الدمار.

وانقسمت منطقة التلال في الأرض الزراعية في قرية جيريك بـ أديامان إلى نصفين بسبب تأثير الزلازل، وتشكلت في المنطقة شقوق بعمق وطول أمتار.

وتظهر الشقوق والمنخفضات التي شوهدت مع الطائرة بدون طيار تأثير الزلزال.