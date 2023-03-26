إسبانيا تطلب من «سياح الحرائق» الابتعاد عن الغابات المشتعلة

جدة - نرمين السيد - حثّ مسؤولون فى إسبانيا، اليوم الأحد، من وصفوهم بـ"سياح الحرائق" على الابتعاد عن الحرائق المشتعلة فى شرق البلاد، محذرين من أن المتفرجين يعرضون أنفسهم للخطر، ويعرقلون جهود إخماد النيران، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت خدمات الطوارئ إن أكثر من 500 عامل إطفاء، تدعمهم 20 طائرة وطائرات هليكوبتر، يكافحون الحرائق منذ أربعة أيام. وقالت جابرييلا برافو، المسؤولة عن إدارة الشؤون الداخلية بمنطقة بلنسية، للصحفيين، إن الشرطة رصدت 14 من راكبى الدراجات بالقرب من موقع الحرائق، يحاولون مشاهدتها عن كثب. وأضافت "برافو": "نطلب مجددًا وقبل كل شيء من السياح ألا يشاركوا فى سياحة الحرائق، وألا يقتربوا من المنطقة المحيطة". وقال مسؤولون إن أول حرائق الغابات الكبيرة فى إسبانيا هذا العام دمر أكثر من أربعة آلاف هكتار (9900 فدان) من الغابات وأجبر 1700 قروى على مغادرة منازلهم، فى منطقتى بلنسية وأراجون.

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