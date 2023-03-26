العالم اليوم - بطارية الآيفون تنفد بسرعة.. الحل في خطوات بسيطة

انتم الان تتابعون خبر بطارية الآيفون تنفد بسرعة.. الحل في خطوات بسيطة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مارس 2023 04:19 مساءً - عادة ما تتمتع أجهزة آيفون الأحدث من "أبل"، بعمر بطارية جيد، لكن التطبيقات الموجودة على الهاتف يمكن أن تؤثر على جودة وعمر البطارية، لذا إذا وجدت أن بطارية هاتفك تنفد بسرعة كبيرة، فقد يكون الحل في "خيار" موجود ضمن الإعدادات.