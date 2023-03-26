العالم اليوم - برلين تندد بـ"الترهيب النووي" لموسكو في بيلاروسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مارس 2023 03:22 مساءً - نددت الحكومة الألمانية، يوم الأحد، بما اعتبرتها "محاولة جديدة للترهيب النووي" من موسكو بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر صواريخ نووية "تكتيكية" على أراضي بيلاروسيا.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته "لن ندع أنفسنا ننحرف عن مسارنا" بسبب هذه التهديدات.

وأضاف أن "المقارنة التي أجراها الرئيس بوتين مع صواريخ حلف شمال الأطلسي النووية خاطئة ولا يمكن استخدامها كمبرر"، مشيراً أيضاً إلى أن بيلاروسيا "تخالف" التزامها بالبقاء أرضاً خالية من الأسلحة النووية.

وأعلن بوتين السبت أن روسيا ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا، وأنه تم تجهيز عشر طائرات استعداداً لاستخدام هذا النوع من الأسلحة.

وقال بوتين في مقابلة عبر التلفزيون الروسي "لا شي غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها".