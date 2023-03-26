العالم اليوم - الناتو: حديث روسيا عن الأسلحة النووية خطير جدا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مارس 2023 03:22 مساءً - انتقد حلف شمال الأطلسي، الأحد، روسيا بسبب حديثها "الخطير وغير المسؤول" عن الأسلحة النووية، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وقال متحدث باسم الحلف: "حلف شمال الأطلسي متيقظ، ونراقب الوضع عن كثب. لم نرصد أي تغييرات في الوضع النووي لروسيا من شأنها أن تقودنا إلى تعديل وضعنا". موقف أوكرانيا طالبت أوكرانيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد إعلان بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا.

شجب كبير مسؤولي الأمن في أوكرانيا، خطط الكرملين لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، قائلا إن روسيا تتخذ حليفتها "رهينة نووية".

موسكو قالت إنها تتخذ هذه الخطوة ردا على الدعم العسكري الغربي المتزايد لأوكرانيا.

سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف: إعلان بوتين "خطوة نحو زعزعة الاستقرار الداخلي" في بيلاروسيا. قرار بوتين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الخطة في مقابلة تلفزيونية بثت السبت، قائلا إنها نتيجة لقرار بريطاني صدر الأسبوع الماضي بتزويد أوكرانيا بقذائف خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب.

جادل بوتين بأنه من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا، تحذو روسيا حذو الولايات المتحدة.

أشار بوتين إلى أن واشنطن تمتلك أسلحة نووية منتشرة في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا.

وأضاف: "إننا نفعل ما كانوا يفعلون منذ عقود، ونقوم بوضعهم في دول حليفة معينة، وإعداد منصات الإطلاق وتدريب أطقمهم".

قال بوتين إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلب منذ فترة طويلة امتلاك أسلحة نووية في بلاده مرة أخرى لمواجهة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

تشترك بيلاروسيا في حدودها مع 3 أعضاء في الناتو، هي لاتفيا وليتوانيا وبولندا.

كانت روسيا استخدمت الأراضي البيلاروسية كنقطة انطلاق لإرسال قوات إلى أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير 2022.

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