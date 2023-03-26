العالم اليوم - أرامكو السعودية تتفق على بناء مجمع للبتروكيماويات في الصين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مارس 2023 03:22 مساءً - اتفقت شركة أرامكو السعودية وشركاؤها مجموعة "نورينكو" ومجموعة"بانجين" الصناعية، بدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيماويات في شمال شرق الصين.

وتعمل شركة "أرامكو هواجين" للبتروكيماويات، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية (30%) ومجموعة "نورينكو" (51%) ومجموعة "بانجين" الصناعية (19%)، على تطوير مشروع مجمع غرينفيلد، الذي سيشمل مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، ومعمل للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.65 مليون طن متري من الإيثيلين و2 مليون طن متري من البارازايلين.

ومن المقرر أن يبدأ بناء المشروع في الربع الثاني من 2023، بعد أن حصل المشروع على الموافقات الإدارية المطلوبة. ويُتوقع أن يتم تشغيله بالكامل بحلول عام 2026، بحسب بيان شركة أرامكو على موقعها الإلكتروني.

ستورد أرامكو ما يصل إلى 210 آلاف برميل في اليوم من لقيم النفط الخام إلى المشروع الجديد الذي سيتم بناؤه في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية.

وقال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد يحيى القحطاني: "سيدعم هذا المشروع المهم الطلب الصيني المتزايد على الوقود والمنتجات الكيميائية. كما أنه يمثل علامة فارقة في استراتيجيتنا للتوسع المستمر في الصين والمنطقة بشكل عام والتي تُعد محركا مهما بشكل متزايد للطلب العالمي على البتروكيميائيات".

من جهته، قال نائب المدير العام لمجموعة "نورينكو"، زو وينشاو: "تمثل هذه المصفاة الضخمة والمجمع البتروكيميائي مشروعا رئيسا لمجموعة نورينكو لتُسهم من خلاله في تنفيذ وتحقيق التنمية المشتركة عبر مبادرة (الحزام والطريق) المتميزة، كما أنه يعزز إعادة الهيكلة الصناعية وقطاع النفط والبتروكيميائيات ليصبح أقوى وأفضل وأكبر. وسيؤدي المشروع دورا مهما في تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والمملكة، وتحقيق التنمية والازدهار لكليهما".

وقال رئيس مجلس إدارة ومجموعة"بانجين"، جيا فاي: "لهذا المشروع أهمية كبيرة بالنسبة إلى بانجين من أجل تشجيع زيادة المواد الكيميائية والمنتجات المتخصصة، وتعزيز التكامل بين صناعة التكرير والكيميائيات. وهو مشروع له رمزيته لبانجين حيث يسعى إلى تسريع عملية تطوير قاعدة وطنية مهمة لصناعة البتروكيميائيات والكيميائيات الدقيقة".