«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن موجة عاشرة من التظاهرات فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "موعد مع ثلاثاء ساخن، هكذا يترقب الفرنسيون جولة عاشرة من الإضرابات والاحتجاجات على تمسك الحكومة برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما".

وأضاف: "احتجاجات الثلاثاء سبقتها مطالب من الإدارة العامة للطيران المدنى الفرنسى من الشركات بإلغاء 20% من رحلاتها فى مطارات باريس وأورلى ومارسيليا وتولوز وبوردو يومى الثلاثاء والأربعاء، بسبب إضراب مراقبى الحركة الجوية على خلفية رفضهم إصلاح نظام التقاعد".

وتابع: "منذ بداية الاحتجاجات اضطرت الإدارة العامة للطيران المدنى أن تطلب من شركات الطيران تقليص برنامج رحلاتها المغادرة والآتية من بعض المطارات ما ينعكس على صعوبة انتقال المسافرين".

واستطرد: "فى غضون ذلك أعربت مفوضية حقوق الإنسان فى مجلس أوروبا عن قلقها من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد مطالبة باريس باحترام حق التظاهر".

وأوضح: "الموقف الأوروبى جاء بعد أن أعلن وزير الداخلية الفرنسية اعتقال 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا خلال الاضطرابات التى تشهدها البلاد منذ عدة أيام احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد".

وكان الرئيس الفرنسى ماكرون، أكد أن الحكومة لن تتنازل عن أى شيء فى مواجهة العنف، مؤكدا أن البلد لا يمكن أن يتعطل، وقال إنه مستعد للنقاش مع النقابات حول ظروف العمل ورواتب الموظفين.

وفى آخر مظاهرات قبل الثلاثاء المرتقب، تظاهر ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص فى أكثر من 300 مدينة فى فرنسا وفقا للكونفدرالية العامة للعمل احتجاجا على الإصلاح الذى ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.