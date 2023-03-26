أوكرانيا: الكرملين أخذ بيلاروسيا رهينة نووية

جدة - نرمين السيد - حذر أوليكسى دانيلوف، رئيس مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى، اليوم الأحد، من أن خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية فى روسيا البيضاء سيزعزع استقرار ذلك البلد، وذلك حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".





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