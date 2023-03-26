الصين تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس

جدة - نرمين السيد - واتفق البلدان على تطوير العلاقات على أساس مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية". جاء ذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين هندوراس وتايوان، إذ أعلنت حكومة الأولى، أنها قررت إنهاء العلاقات الدبلوماسية التى استمرت لعشرات السنين مع تايوان، مما يجعلها أقرب إلى الصين، التى تعمل على تعزيز وجودها فى أمريكا الوسطى. وقالت وزارة الخارجية فى هندوراس على "تويتر": "تعترف حكومة هندوراس بوجود صين واحدة فقط.. حكومة الصين هى الحكومة الشرعية الوحيدة التى تمثل الصين كلها".

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