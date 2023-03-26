العالم اليوم - البرهان: السودان يبني جيشا لا يتدخل في السياسة

انتم الان تتابعون خبر البرهان: السودان يبني جيشا لا يتدخل في السياسة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مارس 2023 12:22 مساءً - أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، الأحد، أن القوات المسلحة في السودان يجب أن تحت إمرة سلطة مدنية منتخبة، مشددا على السعي لبناء جيش سوداني ملتزم بالمعايير التي ترتضيها الأنظمة الديمقراطية.

ودعا البرهان إلى أن "تكون القوات المسلحة في السودان بعيدة عن التدخلات السياسية ".

وقال رئيس مجلس السيادة: "الإصلاح الأمني والعسكري في السودان عملية معقدة، لكنه لا يجب أن تخضع لأي أجندة سياسية".

وأضاف البرهان أثناء خطاب له في العاصمة السودانية الخرطوم: "نريد بناء قوات مسلحة بعيدا عن السياسة والمشاركة في أي اعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة".

واتفقت الفصائل السياسية السودانية على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 أبريل وذلك حسبما قال خالد عمر يوسف المتحدث باسم الموقعين على التسوية السياسية في وقت سابق من هذا الشهر.