بوتين: لا نسعى لتحالف عسكرى مع الصين وتعاوننا يقوم على الشفافية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغرب يبنى محورا عسكريا ويعيد سيناريوهات الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن المفهوم الاستراتيجى الجديد للناتو يتمحور على التوسع وتهديد الآخر.

يشار إلى أن الرئيس الصينى شى جين بينج، كان قد وصل الأسبوع الماضى، إلى موسكو فى زيارة وصفها بـ"رحلة الصداقة والتعاون والسلام".

وجاءت الزيارة بدعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وتضمنت مناقشة تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والوضع العالمى الراهن والأزمة الأوكرانية.