«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن أزمات البنوك فى أنحاء العالم

جدة - نرمين السيد - قال التقرير: "حالة من عدم اليقين خلفتها أزمة البنوك فى مختلف أنحاء العالم، وتأججت المخاوف من ارتداد تلك الأزمة على عدد كبير من القطاع المصرفى داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "تماشيا مع التوقعات رفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5% عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007، ليعكس القرار الأخير من جانب المركزى الأمريكى أنه لا يزال متمسكا بسياسة التشديد النقدى ملقيا فى الوقت نفسه بمسؤولية أزمة البنوك على عاتق إدارات تلك المصارف نفسها، وليس السياسة النقدية المتبعة من جانبه".

وتابع: "بنك إنجلترا سار على طريق الإحتياطى الفيدرالى الأمريكى والبنك المركزى السويسرى فى مواصلة رفع أسعار الفائدة، مؤكدا أن قطاع البنوك البريطانى قوى بما يكفى لتحمل انعدام الاستقرار الذى يعصف بالأسواق، وأن الأولوية الرئيسية تتمثل فى خفض التضخم إلى المستوى المرغوب عند 2%".

واستطرد: "استمرار رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم من بين العوامل التى يلقى عليها باللائمة فى أسوأ أزمة طالت قطاع البنوك منذ حدوث الأزمة المالية عام 2008".