بنك أوكرانيا المركزى: لن نلجأ مجددا لطباعة نقود لتمويل الحرب ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح "بيشنى"، فى مقابلة لصحيفة "فايننشال تايمز"، نشرت اليوم الأحد، إن هذه السياسة "تسببت فى مخاطر كبيرة على الاستقرار المالى الكلى، عندما اضطر البنك العام الماضى إلى طباعة المليارات من الهريفنا (العملة الأوكرانية) لسد العجز فى الميزانية".

وأشار إلى أنه تم حل "صراع مفتوح" مع الحكومة بشأن هذه المسألة، وقال: "لقد كان علاجًا سريعًا (طباعة النقود) لكنه خطير للغاية".