جدة - نرمين السيد - وأوضح "بيشنى"، فى مقابلة لصحيفة "فايننشال تايمز"، نشرت اليوم الأحد، إن هذه السياسة "تسببت فى مخاطر كبيرة على الاستقرار المالى الكلى، عندما اضطر البنك العام الماضى إلى طباعة المليارات من الهريفنا (العملة الأوكرانية) لسد العجز فى الميزانية".
وأشار إلى أنه تم حل "صراع مفتوح" مع الحكومة بشأن هذه المسألة، وقال: "لقد كان علاجًا سريعًا (طباعة النقود) لكنه خطير للغاية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك أوكرانيا المركزى: لن نلجأ مجددا لطباعة نقود لتمويل الحرب ضد روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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