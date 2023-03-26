واشنطن تعلق على قرار هندوراس بقطع العلاقات مع تايوان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنه رغم قرار هندوراس إلا أن واشنطن ستستمر فى تعميق علاقاتها مع تايوان، ودعت جميع البلدان إلى توسيع علاقاتها مع تايوان، مشيرة إلى أنّ الصين تقدم فى كثير من الأحيان وعودًا لا تلتزم بها.
وكانت حكومة هندوراس، قررت إنهاء العلاقات الدبلوماسية التى استمرت لعشرات السنين مع تايوان، مما يجعلها أقرب إلى الصين التى تعمل على تعزيز وجودها فى أمريكا الوسطى.
وقالت وزارة الخارجية فى هندوراس على "تويتر "، إن الحكومة تعترف بوجود صين واحدة فقط، وحكومة الصين هى الحكومة الشرعية الوحيدة التى تمثل الصين كلها، وأضافت أن هندوراس أبلغت "تايوان" بقرارها قطع العلاقات، وأنها لن تعود إلى إقامة أى علاقة أو اتصال رسمى معها.
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