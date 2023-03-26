الدفاع البريطانية: روسيا شنت 71 هجوما بمسيرات منذ بداية مارس

جدة - نرمين السيد - وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن استئناف روسيا شن هجمات بالمسيرات يشير إلى وجود إمدادات منتظمة. ورجحت الدفاع البريطانية حصول روسيا على إمداد من مسيرات "شاهد"، مؤكدة أن روسيا وسعت نطاق ضرباتها بالمسيرات لتشتيت الدفاعات الجوية الأوكرانية.

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