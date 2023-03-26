العالم اليوم - مغلقة ويحبها بوتين.. ما سر أهمية بيلاروسيا في الحرب؟

انتم الان تتابعون خبر مغلقة ويحبها بوتين.. ما سر أهمية بيلاروسيا في الحرب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مارس 2023 10:18 صباحاً - وسط الحرب الطويلة بين روسيا وأوكرانيا، قررت الأولى نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا لن ينتهك اتفاقيات عدم انتشار الأسلحة النووية.

واتخذ بوتين القرار بعد مناقشته مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الذي أبدى منذ فترة طويلة قلقه من مسألة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بلاده.

ماذا قال بوتين؟

"لا يوجد شيء غير عادي.. الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. لقد نشروا لفترة طويلة أسلحتهم النووية التكتيكية على أراضي الدول الحليفة".

ووفقا لمركز الحد من التسلح وعدم الانتشار، هناك حوالي 100 سلاح نووي أميركي مخزن في أوروبا عبر 6 قواعد في 5 دول. لكنهم تحت سيطرة الولايات المتحدة.

وأضاف بوتين أن موسكو ستكمل بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا بحلول يوليو المقبل.

ما أهمية بيلاروسيا؟

بيلاروسيا بلد غير ساحلي، تحدها روسيا من الشرق والشمال الشرقي، وأوكرانيا من الجنوب، وبولندا من الغرب، وليتوانيا ولاتفيا من الشمال الغربي. في حين أن الدول المجاورة لبيلاروسيا جزء من مجموعة الناتو والاتحاد الأوروبي، إلا أنها ظلت تحت نفوذ روسي شديد.

وكانت بيلاروسيا جزءا من الاتحاد السوفيتي، وحصلت على استقلالها في عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

منذ ذلك الحين، حافظت الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 9.2 مليون نسمة، على علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع روسيا.

وساعدت بيلاروسيا روسيا في شن هجومها الأولي على أوكرانيا في فبراير الماضي، مما سمح لقوات الكرملين بدخول البلاد عبر الحدود الأوكرانية البيلاروسية التي يبلغ طولها 1000 كيلومتر إلى شمال كييف.

لماذا تساعد بيلاروسيا روسيا في خضم الحرب مع أوكرانيا؟

لعقود من الزمان، لعب لوكاشينكو دور بيلاروسيا كدولة محايدة، وقام بتحويل دفته من روسيا إلى الغرب والعودة حسب احتياجاته.

نقطة تحول رئيسية جاءت في عام 2020 بعد أن أعلن لوكاشينكو فوزه في انتخابات رئاسية متنازع عليها.

ادعاء لوكاشينكو بانتصار ساحق كان محل نزاع على الفور، من قبل كل من المعارضة والولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

بعد ذلك، اندلعت الاحتجاجات على نطاق غير مسبوق في الدولة الصغيرة. في مواجهة أكبر تحد شعبي خلال 26 عاما من السلطة، حينها لجأ لوكاشينكو إلى الرئيس بوتين طلبا للمساعدة.

وأسرع حينها بوتين معلنا أن الجيش الروسي على استعداد للتدخل "إذا لزم الأمر".

لوكاشينكو نجح بالسيطرة على المعارضين. نتيجة لذلك، يمكن أن يمثل الموقف الحالي لبيلاروسيا بشأن الحرب الروسية الأوكرانية هو رد الجميل من لوكاشينكو لبوتين.