العالم اليوم - رياح التغيير.. هؤلاء الـ9 خارج ليفربول بنهاية الموسم

انتم الان تتابعون خبر رياح التغيير.. هؤلاء الـ9 خارج ليفربول بنهاية الموسم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مارس 2023 10:18 صباحاً - يخطط ليفربول لتغييرات شاملة هذا الصيف، حيث أخبر يورغن كلوب أحد المدافعين أنه جزء من مجموعة ضخمة من 9 لاعبين، سيتم الاستغناء عنها، حسبما أشار تقرير جديد.

ويعاني "الريدز" من موسم مخيب للآمال، حيث ابتعدوا عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وخرجوا بطريقة مذلة من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.

ونتيجة لذلك، فإن النادي مستعد للشروع في برنامج إعادة بناء كبير هذا الصيف.

خط الوسط

ويتطلع كلوب إلى تعزيز خط الوسط بلاعبين جدد يمتلكون مقومات عالمية افتقدها لاعبو خط الوسط في ليفربول هذا الموسم.

تحقيقا لهذه الغاية، يعتبر النجم الإنجليزي جود بيلينغهام هدفا رئيسيا، على الرغم من أن لاعب بوروسيا دورتموند الألماني من المحتمل أن يكلف أكثر من 100 مليون يورو.

كبش الفداء

ولتحقيق التعاقدات المأمولة، على ليفربول التخلص من عدد كبير من اللاعبين، ووفقا لتقرير بريطاني أخير، فإن عدد الراحلين سيصل إلى 9 لاعبين.

3 تم تأكيد رحيلهم في الصيف، وهم البرازيلي روبرتو فيرمينو والغيني نابي كيتا والإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين.

من هم الـ6 الآخرين؟

قلوب الدفاع ريز وليامز ونات فيليبس وجويل ماتيب، سيكونون خارج النادي الصيف المقبل، وفقا للتقرير.

الحارسان الإيرلندي كاومان كيليهر والإسباني أدريان سيودعان الريدز نهاية الموسم، حيث سيسعى النادي للتعاقد مع حارس بديل قوي.

وأخيرا لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو، الذي لم يحالفه الحظ بالإصابات هذا الموسم، ولعب أقل من 15 دقيقة فقط.