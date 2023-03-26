هندوراس تنهى علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية فى هندوراس على تويتر: إنها أبلغت تايوان بقرارها قطع العلاقات وأنها لن تعود إلى إقامة أى علاقة أو اتصال رسمى مع تايوان، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية".
ويأتى قرار هندوراس بعد أيام من زيارة وزير خارجيتها إلى الصين بعد أن قالت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو، إن حكومتها ستبدأ علاقات مع بكين.
وكانت هندوراس واحدة من 14 دولة فقط تعترف رسميا بتايوان.
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