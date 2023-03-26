مقتل شخصين فى إطلاق نار بـ ألمانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، مقتل شخصين فى إطلاق نار بمدينة هامبورج، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، مقتل شخصين فى إطلاق نار بمدينة هامبورج، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وكانت ألمانيا قد شهدت منذ أسبوعين، إطلاق نار مماثل فى كنيسة بمدينة هامبورج بشمال البلاد، أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

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