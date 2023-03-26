بايدن يعلن الطوارئ فى ولاية ميسيسيبى

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، حالة الطوارئ فى ولاية ميسيسيبى، اليوم الأحد، بعد عاصفة قوية اجتاحت الولاية مما أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل هناك وشخص آخر فى ولاية ألاباما.





وقال البيت الأبيض، فى بيان، إن بايدن أمر بتقديم مساعدات فيدرالية لتكملة جهود التعافى الحكومية والقبلية والمحلية فى المناطق المتضررة. وجاء فى البيان أن التمويل سيكون متاحاً للأشخاص المتضررين فى مقاطعات كارول وهامفريز ومونرو وشاركى.

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