البنتاجون يعلق على إمكانية استخدام روسيا السلاح النووى

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنه لا توجد مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية، بعد إعلان موسكو نشر أسلحة نووية تكتيكية فى روسيا البيضاء، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وقال المكتب الصحفى لوزارة الدفاع الأمريكية، فى بيان خطى: "رأينا تقارير عن إعلان روسيا وسنواصل مراقبة هذا الوضع". وتابع البيان: "لم نر أى سبب لتعديل وضعنا النووى الاستراتيجى، ولا أى مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووى.. ما زلنا ملتزمين بالدفاع الجماعى لحلف شمال الأطلسى".

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