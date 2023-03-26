قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتقمع المصلين وتخرجهم بالقوة

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر بالقدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من المعتكفين داخل المصلى، وأجبرت جميع المعتكفين على الخروج من باب السلسلة، وحاولت الاستيلاء على هواتفهم الخلوية.
وكانت قوات الاحتلال قد منعت المصلين الذين يغادرون المسجد الأقصى، من الدخول مجددا إلى المسجد.
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