العالم اليوم - انتخابات تركيا.. مرشح رئاسي ينسحب لصالح أردوغان

انتم الان تتابعون خبر انتخابات تركيا.. مرشح رئاسي ينسحب لصالح أردوغان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مارس 2023 08:16 صباحاً - تمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، من منع تشتيت أصوات الكتلة المحافظة في البلاد، بعدما أقنع حزب الرفاة الجديد الذي يقوده فاتح أربكان نجل رئيس الأسبق نجم الدين أربكان، من الانضمام لتحالف الجمهور الذي يقوده الحزب الحاكم.

كما أعلن فاتح أربكان انسحابه من الانتخابات الرئاسية، ودعم ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان ضد مرشح تحالف المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

أسباب التراجع

الكاتب التركي محمد بارلاس، كشف عن أسباب تراجع فاتح أربكان عن الترشح للرئاسة ودعم أردوغان:

لم يجد فاتح أربكان الكثير من المؤيدين في المجتمع المحافظ.

لم يتمكن من جمع التوكيلات بالسرعة أردها ما عكس فتور شعبي تجاه ترشحه.

تمكن من جمع 50 ألف توكيل فقط في يومين.

اعتقد أن فاتح أربكان اتخذ القرار الصحيح.

الرئيس أردوغان نفذ الوعود التي أطلقها أربكان الأب خلال فترة قيادته للبلاد.

تنازل فاتح أربكان يوحد الجبهة المحافظة ضد المعارضة العلمانية.

الناخبون المحافظون سواء القوميين أو الدينيين سيصوتون لتحالف الجمهور في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

مفاوضات عسيرة

وأعلن "حزب الرفاه الجديد" الذي يترأسه فاتح أربكان نجل رئيس الوزراء التركي السابق نجم الدين أربكان، الانضمام إلى "تحالف الشعب" وذلك بعد اجتماع عقد يوم الجمعة، مع حزب العدالة والتنمية، بعدما توصل الطرفان إلى تفاهم وتم تسليمه إلى الهيئة العليا للانتخابات بشكل رسمي.

وكان وفد من حزب العدالة والتنمية زار رئاسة حزب "الرفاه الجديد" في 11 مارس، وترأس الوفد بن علي يلدريم نائب رئيس الحزب، وأجرى مناقشات مع أربكان بهدف ضمّ حزبه إلى التحالف.

ورغم أن الاعتقاد السائد كان يتوقع موافقة أربكان على مقترح الانضمام، لكنه أعلن في 20 مارس، أن حزبه سيخوض الانتخابات دون الانضمام إلى أي تحالف موجود، كما أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية.

مواجهة تحالف المعارضة

يأتي هذا في مواجهة اتساع تحالف الأمة المعارض، المكون من 6 أحزاب، والذي يتلقى بدوره الدعم من أحزاب أخرى، منها حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والذي يملك كتلة انتخابية تصل إلى 6 ملايين ناخب.

كما أعلنت أحزاب أصغر دعمها لمرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

تاريخ حزب الرفاة