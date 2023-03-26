روسيا تدعو الدول للتعاون مع الأمم المتحدة فى التحقيق بتفجير السيل الشمالى

جدة - نرمين السيد - دعا مشروع قرار قدمته روسيا الاتحادية لمجلس الأمن جميع الدول بما فيها الدنمارك والسويد وألمانيا، إلى التعاون مع لجنة الأمم المتحدة فى التحقيق بتفجيرات "السيل الشمالي".





وجاء فى مشروع القرار الروسى "ندعو الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، بما فى ذلك تلك التى تجرى التحقيقات الخاصة بها، إلى التعاون الكامل وتبادل المعلومات مع اللجنة".

ويدعو المشروع الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لإجراء تحقيق دولى شامل وشفاف ومستقل فى جميع جوانب العمل التخريبى على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي1-2"، وكذلك تحديد الجناة والجهات الراعية والمنظمين والمتواطئين.

ويُمنح الأمين العام للأمم المتحدة 30 يوما لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول طرق إنشاء اللجنة المذكورة.