روسيا تدعو الدول للتعاون مع الأمم المتحدة فى التحقيق بتفجير السيل الشمالى

وجاء فى مشروع القرار الروسى "ندعو الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، بما فى ذلك تلك التى تجرى التحقيقات الخاصة بها، إلى التعاون الكامل وتبادل المعلومات مع اللجنة".
ويدعو المشروع الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لإجراء تحقيق دولى شامل وشفاف ومستقل فى جميع جوانب العمل التخريبى على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي1-2"، وكذلك تحديد الجناة والجهات الراعية والمنظمين والمتواطئين.
ويُمنح الأمين العام للأمم المتحدة 30 يوما لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول طرق إنشاء اللجنة المذكورة.
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