العالم اليوم - من التمثيل لتدريب الجنود الروس..أوكرانيا تسخر من ستيفن سيغال

انتم الان تتابعون خبر من التمثيل لتدريب الجنود الروس..أوكرانيا تسخر من ستيفن سيغال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مارس 2023 03:22 صباحاً - سخرت وزارة الدفاع الأوكرانية في تغريدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، من الممثل الأميركي سيتفن سيغال، والذي سيشرف على تدريبات قتالية خاصة للجنود الروس.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن تقارير تحدثت عن عزم سيغال تدريب الجنود الروس فنون الدفاع عن النفس، كما ستتضمن التدريبات طرق الهروب من الخصم وتفاديه.

وأضافت: "سيتمكن الجنود الروس بفضل تدريبات سيغال من الفرار من أرض المعركة".

وحسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن وكالة "تاس" الروسية للأنباء، فإن سيغال الذي أصبح في عام 2016 مواطنا روسيا، ظهر في افتتاح مركز تدريبي رياضي السبت، وقال إن فنون الدفاع عن النفس يمكن أن تساعد في جعل العالم مكانا أفضل، داعيا إلى تسريع تطوير فن "الأيكيدو" القتالي.

ووفق الصحيفة الأميركية فإن المركز الجديد سيكون مسخرا لإعداد الشباب للخدمة في القوات المسلحة الروسية، كجزء من مبادرة شاملة سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد منح سيغال، فبراير الماضي، وسام الصداقة.

وجاء الإعلان عن منح سيغال وسام الصداقة في مرسوم نشر على بوابة الحكومة الروسية على الإنترنت.

وتمنح الحكومة الروسية هذا الوسام للأشخاص الذين حققوا إسهامات في مجال تحسين العلاقات الدولية.

ويعتبر سيغال مؤيدا قويا لضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وزار العام الماضي بلدة أولينيفكا الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، حيث قتل العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين في هجوم تبادلت فيه روسيا وأوكرانيا الاتهامات.

واختارت وزارة الخارجية الروسية سيغال في عام 2018 ليكون مبعوثا إنسانيا لها إلى الولايات المتحدة واليابان.