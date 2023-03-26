ترامب ينظم أول تجمع انتخابى فى واكو وسط تهديدات قانونية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ينظم تجمعا انتخابيا فى ولاية تكساس، اليوم السبت، بغرض استمالة أنصاره من اليمين المتطرف، فى الوقت الذى يسعى فيه لتعزيز حملة رئاسية بينما يواجه خطر اتهامات جنائية، فيما وصف بأنه أول تجمع انتخابى كبير له من أجل السباق للرئاسة فى عام 2024، دعا ترامب أنصاره إلى التجمع فى مطار بمدينة واكو فى تكساس وتشجيعه بينما يحاول نيل ترشيح الحزب الجمهورى.





وتحيى مدينة واكو الذكرى الثلاثين لمداهمة قام بها عملاء اتحاديون على طائفة دينية هناك، وأسفرت عن مقتل 86 شخصا، من بينهم أربعة أفراد من جهات إنفاذ القانون. ويعتبر بعض ممن ينتمون لليمين المتطرف أن المداهمة لحظة فارقة من تجاوزات الحكومة، وقال متحدث باسم حملة ترامب فى رسالة بالبريد الإلكترونى إنه تم اختيار واكو لأنها تقع بين عدة مراكز سكانية رئيسية ولديها البنية التحتية اللازمة لاستضافة حدث كبير. وتشكل سلسلة من التحقيقات الجنائية المستمرة تهديدا قانونيا متناميا لترامب. ومن بين هذه التحقيقات واحد فى مانهاتن يتعلق باتهام بمنح نجمة الأفلام الإباحية "ستورمى دانيلز" مبالغ مالية لشراء صمتها خلال حملته عام 2016 للوصول للبيت الأبيض، وسعى ترامب إلى تصوير قضية مانهاتن على أنها ذات دوافع سياسية واستغلها فى جمع أموال وحشد مؤيدين. وأطلق أمس الجمعة تحذيرا مروعا قال فيه إن البلاد ستشهد "موتا ودمارا" محتملا إذا اتهم بارتكاب جريمة. وعادة ما تجتذب تجمعات ترامب الآلاف من المؤيدين المتحمسين لرؤيته شخصيا. وقد استمر فى تنظيم تجمعات حاشدة حتى بعدما ترك منصبه.

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