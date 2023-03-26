أمريكا: ارتفاع عدد ضحايا العواصف فى ولاية مسيسيبى إلى 25 شخصا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السلطات الأمريكية - حسبما نقلت شبكة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية - أن حالات الوفاة تتركز فى مقاطعة "شاركي" و"هامفريس" و"كارول"، مضيفة أن 4 أشخاص آخرين كانوا قد فُقدوا، مضيفة أن عشرات الأشخاص الآخرين قد أصيبوا بجروح جرّاء هذه العواصف.

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