العالم اليوم - البنتاغون: لا مؤشرات على عزم موسكو استخدام السلاح النووي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مارس 2023 12:22 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" يوم السبت، إنه لا توجد مؤشرات إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية بعد إعلان موسكو نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع في بيان خطي "رأينا تقارير عن إعلان روسيا وسنواصل مراقبة هذا الوضع".

وأضاف البيان: "لم نر أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي ولا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي".

واختتم بالقول: "ما زلنا ملتزمين بالدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي".

وجاء بيان وزارة الدفاع الأميركية بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة.

وأكد بوتين أن هذه الخطوة لا تشكل أي انتهاك للمعاهدات الدولية، قائلا إن روسيا أرسلت بالفعل عشر مقاتلات إلى بيلاروسيا تستطيع حمل أسلحة نووية تكتيكية.

ولوحت روسيا مرارا باستخدام السلاح النووي في حال اقتضى الأمر ذلك، مشيرة إلى الإقدام على "الخيار الصعب" في حال وجود خطر محدق بالأمة.

ورفضت روسيا في أكثر من مناسبة تقارير غربية عن عزمها استخدام السلاح النووي في أوكرانيا، واعتبرت ذلك بمجرد "دعاية مناوئة".