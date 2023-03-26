العالم اليوم - منع نجم برازيلي سابق من مغادرة البلاد.. 9 سنوات سجن بانتظاره

انتم الان تتابعون خبر منع نجم برازيلي سابق من مغادرة البلاد.. 9 سنوات سجن بانتظاره من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مارس 2023 12:22 صباحاً - صدرت أوامر لنجم كرة القدم السابق روبينيو بتسليم جواز سفره بينما تحدد السلطات القضائية البرازيلية ما إذا كان سيقضي عقوبة بالسجن تسع سنوات بتهمة الاغتصاب في البرازيل.

وأدين روبينيو في إيطاليا عام 2017 لدوره في اعتداء جنسي جماعي في ميلانو وقع قبل أربع سنوات، عندما كان يلعب مع فريق ميلان الإيطالي.

وأيدت المحكمة العليا في إيطاليا الحكم ضد اللاعب البرازيلي في عام 2022، وبعد ذلك أصدر المدعون الإيطاليون مذكرة توقيف دولية.

ومنع القاضي فرانسيسكو فالكاو روبينيو من مغادرة البلاد.

وقال بيان صادر عن محكمة برازيلية يوم الجمعة، إن على روبينيو تسليم جواز سفره للمحكمة في غضون خمسة أيام.

ولا تسلّم البرازيل مواطنيها عندما تصدر عليهم أحكام في بلدان أخرى، وقد طلبت إيطاليا من روبينيو أن يقضي عقوبته في بلده الأصلي.

وليس هناك موعد نهائي لقرار محكمة العدل العليا في البرازيل لتقرير ما إذا كان روبينيو سيقضي عقوبته في بلاده.