الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوريواصل الاحتلال الأمريكي سرقة النفط السوري من حقول الجزيرة، وأقدمت قواته يوم السبت على نقل عشرات الصهاريج المحملة بمئات الأطنان من النفط المسروق وآليات تحمل معدات عسكرية باتجاه قواعده في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر محلية من منطقة اليعربية، القول: إن قافلة مؤلفة من 148 آلية تابعة للاحتلال الأمريكي، بينها 80 صهريجاً مخصصاً لنقل النفط الخام المسروق من الحقول السورية، و60 آلية بين برادات وشاحنات ترافقها 8 مدرعات عسكرية، توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي قد أخرجت بي الرابع من الشهر الجاري رتلين يضمان 57 آلية، تضم شاحنات مغطاة وصهاريج معبأة بالنفط المسروق إلى العراق عبر معبري المحمودية والوليد غير الشرعيين بريف اليعربية.