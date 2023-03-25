العالم اليوم - مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن زيارة وشيكة إلى محطة زابوريجيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مارس 2023 10:19 مساءً - قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، السبت، إنه سيزور محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا الأسبوع المقبل، محذرا من خطورة الوضع في المنشأة.

وتسيطر القوات الروسية على أكبر منشأة نووية في أوروبا منذ عام، علما بأن محيط المحطة يتعرض بشكل مستمر للقصف.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن غروسي سيزور المنشاة للمرة الثانية "لتقييم شروط الأمان والسلامة فيها".

وجاء في بيان لغروسي "على الرغم من أن تواجدنا في المنشأة مر عليه سبعة أشهر، لا تزال الأوضاع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية خطيرة".

وتابع "المخاطر التي تهدد السلامة والأمان جلية، وكذلك ضرورة التحرك الآن لتجنب وقوع حادث"، واقترح غروسي إقامة منطقة آمنة حول الموقع.

وقال "أنا مصمم على مواصلة القيام بكل ما باستطاعتي للمساعدة في تقليص مخاطر وقوع حادث نووي خلال الحرب المأسوية في أوكرانيا".

سيرافق فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي، علما بأن الوكالة متواجدة في المنشأة منذ سبتمبر 2022.

وفي فبراير الماضي، تم تأخير المداورة نحو شهر، وفق ما أعلنت الوكالة مندّدة بـ"ظروف صعبة للغاية واجهها الخبراء".

في غضون ذلك، تعرّضت المنشاة لانقطاع متكرر للتيار الكهربائي.

وتحتاج المنشأة للتغذية بالتيار الكهربائي بشكل مستمر لضمان وظائف الأمان والسلامة النووية.