«القاهرة الإخبارية»: مقتل اثنين من مرافقى وزير الدفاع اليمنى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد ساعات من تنفيذ وزير الدفاع اليمنى، زيارة ميدانية لتفقد بعض الوحدات العسكرية من القوات المُشتركة فى الساحل الغربى، برفقة مجموعة من القادة العسكريين.
ورافق "الداعرى" فى الزيارة، كل من رئيس هيئة العمليات، اللواء ركن خالد الأشول، وأحمد محسن اليافعى، رئيس هيئة الاستخبارات، وغيرهما.
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