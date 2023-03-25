الاردن : الخميس اول ايام شهر رمضان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 25 مارس 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن يوم غد الخميس، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال فعالية رصد هلال شهر رمضان المبارك التي أقامتها دائرة الإفتاء العام مساء اليوم الأربعاء، في مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في العاصمة عمان.

ورفع سماحته بهذه المناسبة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأسرة الهاشمية، والشعب الأردني، أسمى آيات التهنئة والتبريك بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يحفظ الأردن بقيادته الهاشمية والشعب الأردني وأن يجعله شهر خير وبركة.

وقال سماحته، إن دائرة الإفتاء قامت ممثلة بلجانها الشرعية والعلمية وبالتعاون مع الدوائر المختصة برصد هلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1444هـ، 2023 للميلاد، حيث ثبت أن يوم غد الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك.

وأضاف سماحته، أن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية اجتمع، وبعد أن اطلع على نتائج التحري لتولد هلال رمضان المبارك، ثبت لديه أن يوم غد الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر آذار لعام 2023 للميلاد، هو الأول من شهر رمضان المبارك.

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