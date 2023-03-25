ترامب يتوعد بنتائج كارثية حال إدانته في قضية الممثلة الإباحية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 07:26 مساءً - عرضت قناة العربية تقرير فيديو عن" توعد ترامب بنتائج كارثية حال إدانته في قضية الممثلة الإباحية"، حيث قال في خطاب له" الموت والدمار الشامل سيكونان نتيجة الاتهام الزائف".

ورصد التقرير أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتوعد بنتائج كارثية في حال إدانته بدفع اموال لممثلة الأفلام الأباحية.

وأشار التقرير ان ترامب أكد عبر منشور علي منصته "تروث سوشال"، ان التهم الموجهة ضدة خاطئة، وأن وراءها شخصا معتوها يريد التسبب بكارثة في البلاد.

وأوضح التقرير أن ترمب متهم بدفع 130 ألف دولار لستورمي دانيلز، خلال حملته الانتخابية في عام2016، للصمت عن علاقة جمعتهما وهو ما يعتبرة ترامب حملة أضطهاد ضده.