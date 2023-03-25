العالم اليوم - إصابة إسرائيليين في إطلاق نار جنوب نابلس

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مارس 2023 07:19 مساءً - أصيب إسرائيليان اثنان، السبت، في عملية إطلاق نار ببلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية، فيما تنفذ قوات الجيش الإسرائيلي "عملية واسعة" لملاحقة منفذي الهجوم، وفق ما أفاد مراسلنا.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي: "وردت تقارير عن حادث إطلاق نار في منطقة قرية حوارة قرب نابلس، والتفاصيل قيد الفحص". من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن المصابين في عملية إطلاق النار "حالتهما متوسطة وخطيرة". ونقل مراسل "دوت الخليج" عن شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي "ينصب حواجز في عدة مناطق جنوب نابلس"، مضيفا أن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تنفذ عملية واسعة جنوب نابلس، لملاحقة مركبة منفذي عملية إطلاق النار".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إصابة إسرائيليين في إطلاق نار جنوب نابلس .. في رعاية الله وحفظة