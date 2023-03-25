العالم اليوم - بسبب مرض فيروسي.. تأجيل زيارة للرئيس البرازيلي إلى الخارج

انتم الان تتابعون خبر بسبب مرض فيروسي.. تأجيل زيارة للرئيس البرازيلي إلى الخارج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مارس 2023 06:22 مساءً - ألغى الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، زيارته إلى الصين، والتي كانت مقررة من 27 إلى 31 مارس، لأسباب طبية، وفقا لما ذكره سكرتيره الصحفي، يوم السبت.

ونشر السكرتير الصحفي مذكرة طبية تفيد بأنه بعد التقييم السريري، "تم تشخيص إصابة لولا بالتهاب القصبات الهوائية الجرثومي والفيروسي الناجم عن الإنفلونزا إيه"، وأنه بدأ العلاج.

وجاء في المذكرة أنه "على الرغم من التحسن السريري، توصي الخدمة الطبية لرئاسة الجمهورية بتأجيل الزيارة إلى الصين حتى تنتهي دورة انتقال الفيروس".

وكان من المرتقب أن يحل الرئيس البرازيلي في العاصمة بكين، لأجل بحث آفاق التعاون مع نظيره الصيني، شي جين بينغ.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قد قالت إن دا سيلفا سيقترح إقامة "نادي سلام" مع الصين من أجل ترتيب وساطة تسعى لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.