مقتل 23 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بسبب أعاصير بولاية مسيسيبي الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 05:24 مساءً - أعلن جهاز إدارة الطوارئ بولاية مسيسيبي الأمريكية أن عواصف عنيفة أودت بحياة 23 شخصا على الأقل وتسببت في إصابة العشرات في الولاية الجنوبية، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ في ميسيسيبي، في سلسلة تغريدات، إن 4 أشخاص فقدوا بينما كانت فرق البحث والإنقاذ تمشط الدمار بحثًا عن ناجين بعد أن ضربت العاصفة سيلفر سيتي، وهي بلدة يسكنها 200 شخص في غرب ميسيسيبي.

مقتل 23 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بسبب أعاصير جنوب أمريكامقتل 23 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بسبب أعاصير جنوب أمريكامقتل 23 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بسبب أعاصير جنوب أمريكا

إصدار ما لا يقل عن 24 تقريرًا عن الأعاصير إلى دائرة الأرصاد الجوية

وأوضحت، إدارة الطوارئ في ميسيسيبي، أنه من المتوقع ان ترتفع أعداد الضحايا، بسبب الإعصار الذي ضرب المنطقة، وتم إصدار ما لا يقل عن 24 تقريرًا عن الأعاصير إلى دائرة الأرصاد الجوية الوطنية ليلة الجمعة وحتى صباح السبت من قبل مطاردة العواصف والمراقبين.

وذكرت تقارير إعلامية أن العواصف في الولاية أطاحت بأسطح المنازل واقتلعت الأشجار وخطوط الكهرباء وسوت تقريبا بعض الأحياء بالأرض.

وعندما ضربت العواصف الرعدية الولاية في وقت متأخر من أمس الجمعة، تم الإبلاغ عن إعصار في حوالي الساعة 8:50 مساءً، بالتوقيت المحلي في منطقة سيلفر سيتي ورولينج فورك، قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.