جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية عن المسئولين قولهم "إن الإعصار تسبب أيضا فى تدمير المحاصيل الزراعية"، مشيرة إلى أنه تم نقل القرويين الذين دُمرت منازلهم إلى إحدى المدارس، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 12 شخصا جراء إعصار فى إقليم البنجاب الهندى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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