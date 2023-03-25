جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "إنه على محور كوبيانسك تم القضاء على 55 جنديا، وعلى محور كراسنى ليمان أكثر من 85 جنديا، وعلى محور دونيتسك أكثر من 155 جنديا، وعلى محورى جنوب دونيتسك وزابوروجيه 70 جنديا ، إضافة إلى 35 جنديا على محور خيرسون".
وأضاف كوناشينكوف: أن خسائر القوات الأوكرانية على المحاور المذكورة شملت أيضا مدفع هاوتزر D-20 واثنين من طراز D-30 ومدفع هاوتزر ذاتى الحركة "غفوزديكا" وعددا من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى ، كما تم إصابة 76 وحدة مدفعية أوكرانية فى مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية فى 112 منطقة.
وأشار المتحدث إلى أن القوات الروسية اعترضت 6 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس و"أولخا" وصاروخا مضادا للرادار من طراز هارم، كما دمرت 11 طائرة بدون طيار بينها واحدة من طراز Bayraktar TB-2.
وفى السياق، ذكرت قيادة العمليات الشمالية التابعة للجيش الأوكرانى أن القوات الروسية استخدمت قذائف الهاون فى قصف ثلاث قرى حدودية فى منطقة سومى فى ساعة مبكرة من اليوم السبت.
ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن قيادة العمليات القول "إن الروس أطلقوا أربعة قذائف عيار 120 ملم، على قرية نوفوفاسيليفكا ومثلهم خارج قرية باتشيفسك"، وتابعت أنه تم تسجيل ست انفجارات بالقرب من قرية أوكرانسكى، وفى جميع الحالات، لم تكن هناك معلومات عن خسائر مدنية أو أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الروسية: القضاء على 400 عسكرى أوكرانى خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.