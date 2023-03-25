الصحة العالمية: اكتشاف 8 إصابات بفيروس ماربورج بتنزانيا ومعدل الوفيات 62.5%

جدة - نرمين السيد - وأشارت المنظمة، بحسب بيان صادر من مقرها فى جنيف اليوم السبت، إلى أن معدل الوفيات بين حالات الإصابة بلغ 62.5%، موضحة أن اثنتين من هذه الحالات كانت لعاملين فى مجال الرعاية الصحية، أحدهما توفى.

وأضافت المنظمة الدولية أن هذا هو أول انتشار لمرض فيروس ماربورج يتم الإبلاغ عنه هناك، مؤكدة أنه تم نشر فرق الاستجابة السريعة للتحقيق وتنفيذ التدخلات فى المناطق المتضررة، بما فى ذلك تتبع الاتصال.

وقدّرت المنظمة الدولية خطر انتشار هذا المرض بأنه مرتفع للغاية على المستوى الوطنى، ومرتفع على المستوى دون الإقليمى، ومعتدل على المستوى الإقليمى بسبب التحركات عبر الحدود بين منطقة كاجيرا (التى اكتشفت فيها حالات إصابة ) والبلدان المجاورة؛ بما فى ذلك أوغندا فى الشمال ورواندا وبوروندى فى الغرب، لافتة إلى تقييم المخاطر على المستوى العالمى على أنها منخفضة.

يذكر أن فيروس ماربورج ينتقل إلى الأشخاص من خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين والأسطح والمواد.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن المرض شديد الضراوة ويسبب حمى نزفية بنسبة وفيات تصل إلى 88%، وهو من نفس عائلة الفيروس الذى يسبب مرض الإيبولا، موضحة أنه لا توجد لقاحات ولا علاجات مضادة للفيروس معتمدة لكن مع الرعاية الداعمة (معالجة الجفاف بالسوائل الفموية أو الوريدية)، وعلاج أعراض معينة، تتحسن فرص البقاء على قيد الحياة.