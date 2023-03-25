العالم اليوم - قتلى بانفجار مروع في مصنع شوكولاتة.. وفيديو يرصد ما حدث

انتم الان تتابعون خبر قتلى بانفجار مروع في مصنع شوكولاتة.. وفيديو يرصد ما حدث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مارس 2023 01:19 مساءً - قُتل شخصان وفُقد 9 آخرون، جراء انفجار وقع الجمعة في مصنع للشوكولاتة في ولاية بنسلفانيا في شرق الولايات المتحدة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت محطة "دبليو إف إم زد" التلفزيونية المحلية، أنّ الحادث وقع في مصنع شركة "آر إم بالمر" في ويست ريدينغ قبيل الساعة الخامسة عصرا.

وأظهرت لقطات فيديو محلية، الانفجار الكبير في المصنع، وسط المدينة، في لقطات "مروعة" انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ في بنسلفانيا للتلفزيون إنه بالإضافة إلى القتيلين والمفقودين الـ9، تم نقل 6 أشخاص إلى مراكز طبية.

وقالت سامانتا كاغ، رئيسة بلدية ويست ريدينغ، في مؤتمر صحفي متلفز إن المصنع "دُمّر بشكل شبه كامل".

وأظهرت لقطات تلفزيونية اندلاع حريق وسط الأنقاض بعد الانفجار فيما يحاول عناصر الإطفاء إخماده.

وقالت السلطات إن التحقيق جار لمعرفة سبب الانفجار. وطرحت إدارة الطوارئ في بنسلفانيا فرضية تسرّب الغاز.

وتُنتج شركة "آر أم بالمر" الشوكولاتة للمناسبات في هذا المصنع منذ العام 1948، مثل الأرانب المصنوعة من الشوكولاتة لعيد الفصح أو القلوب المصنوعة من الشوكولاتة في عيد الحب، وفقا لموقعها على الإنترنت.