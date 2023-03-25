العالم اليوم - بعد أسبوع مضطرب.. وول ستريت تصعد وسط رسائل طمأنة بشأن البنوك

انتم الان تتابعون خبر بعد أسبوع مضطرب.. وول ستريت تصعد وسط رسائل طمأنة بشأن البنوك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مارس 2023 11:20 صباحاً - أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع في نهاية جلسة أمس الجمعة، في نهاية أسبوع مضطرب، إذ هدأ مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مخاوف المستثمرين بشأن أزمة سيولة محتملة في القطاع المصرفي.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بنحو 0.56 بالمئة إلى 3970.99 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.31 بالمئة إلى 11823.96 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.41 بالمئة إلى 32237.53 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.39 بالمئة، والمؤشر ناسداك المجمع 1.66 بالمئة، وكذلك المؤشر داو جونز الصناعي 1.18 بالمئة.

وصدرت عدة تصريحات من المسؤولين في أميركا وأوروبا أمس بشأن سلامة القطاع المصرفي وقدرته على الصمود.

وعقدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اجتماعا لم يكن موضوعا بشكل مسبق على جدول الأعمال لمجلس مراقبة الاستقرار المالي صباح أمس الجمعة.