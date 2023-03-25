العالم اليوم - "ساعة ماكرون" أثارت الجدل.. هذا سعرها الحقيقي وقصة راتبه

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مارس 2023 10:23 صباحاً - أثار الرئيس الفرنسي تساؤلات عدة، بشأن السعر الحقيقي للساعة "الثمينة" التي حاول خلعها خلال مقابلة تلفزيونية، وهو الفيديو الذي أثار الجدل لأيام.

وتعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات لاذعة بعد خلعه ساعته باهظة الثمن خلال مقابلة تلفزيونية، تمحورت حول نظام التقاعد المثير للجدل. ما نوع الساعة وثمنها؟ الساعة التي "تندم" ماكرون على ارتدائها هي من صنع الشركة الفرنسية المختصة بالساعات الفاخرة "بيل آند روس".

الساعة هي من فئة "بي آر في 1 92" في قائمة ساعات الشركة، ويبلغ سعرها 2600 دولار تقريبا، على عكس الإشاعة التي انتشرت والتي أشارت إلى أن سعر الساعة يصل إلى 80 ألف دولار.

في المقطع، استخدم ماكرون يديه للتعبير عن نفسه أثناء حديثه، قبل أن يضعهما تحت الطاولة، ويخلع الساعة.

أرجع متحدثون عن ماكرون سلوكه إلى أن الساعة كانت تتلألأ على الطاولة أثناء المقابلة، الأمر الذي جعله ينزعها. كم يبلغ راتب ماكرون؟ تساءل البعض عن الراتب الحكومي الذي يتقاضاه رئيس فرنسا وإن كان يسمح له باقتناء الساعات الفاخرة.

وفقا لتقرير مجلة فوربس العام الماضي، يتقاضى ماكرون راتبا قدره 154 ألف دولار سنويا، أو 13 ألف دولار شهريا.

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