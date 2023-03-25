قتيلان و9 مفقودين في انفجار مصنع شوكولاتة بولاية بنسلفانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 08:27 صباحاً - قال مسؤولون إن شخصين لقيا حتفهما وفُقد تسعة بعد وقوع انفجار في مصنع للشوكولاتة في ويست ريدينج بولاية بنسلفانيا الأمريكية أمس الجمعة.

وأظهر مقطع مصور عرضته قناة )دبليو.تي.إكس.إف( التلفزيونية تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان والغبار والحطام إلى السماء.

وقال وين هولدن قائد شرطة ويست ريدينج في بيان مقتضب للصحفيين “عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في الموقع”.

وأظهرت صور بثها تلفزيون )دبليو.جي.إيه.إل( تراكم الحطام في الشارع مع استمرار اشتعال حريق واحد على الأقل بعد ساعات من الانفجار.

وقع الانفجار في مصنع شركة آر.إم بالمر التي تقول على موقعها على الإنترنت إنها تصنع الحلوى منذ عام 1948 ويعمل لديها 850 شخصا.

وقال هولدن إن الانفجار دمر المبنى رقم 2 بالمصنع وألحق أضرارا بالمبنى رقم واحد.

وأضاف أن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق.