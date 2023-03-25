العالم اليوم - بطريقة غير مألوفة.. روسيا تسخر من الأمير وليام

انتم الان تتابعون خبر بطريقة غير مألوفة.. روسيا تسخر من الأمير وليام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مارس 2023 08:20 صباحاً - سخرت الحكومة الروسية من ولي عهد بريطانيا الأمير وليام، بطريقة خاصة، بعد زيارته الأخيرة إلى الحدود الأوكرانية البولندية، ولقائه بالجنود البولنديين وتقديم التحية لهم بسبب وقوفهم في وجه الجيش الروسي.

وخلال كلمة لها، أعطت ماريا زاخاروفا، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الروسية، الأمير وليام، اسما على الطراز الروسي، مقللة منه بالإشارة له بـ"ابن تشارلز".

كما أشارت زاخاروفا إلى قيام بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، التي تخترق دروع دبابات "تشالنجر 2".

وتذمرت زاخاروفا قائلة: "أتساءل عما إذا كان ويليام تشارلز قد جلب ذخيرة اليورانيوم المنضب لقواته؟".

وكان الأمير وليام قد هبط في قاعدة عسكرية آمنة بالقرب من ريزوف في بولندا، والتي تعد الحدود الأخيرة قبل أوكرانيا، قبل أيام.

وتضم القاعدة 75 بريطانيا يعملون في تحالف مع حلفاء بولنديين وأميركيين على بعد 80 كم فقط من الحدود الأوكرانية.