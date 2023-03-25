العالم اليوم - تعثر روسي في باخموت.. وهجمات مستعرة شرقي أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر تعثر روسي في باخموت.. وهجمات مستعرة شرقي أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مارس 2023 08:20 صباحاً - هاجمت القوات الروسية الأجزاء الشمالية والجنوبية من الجبهة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، الجمعة، استمرارا لهجماتها على الرغم من تأكيدات كييف على تقليل موسكو هجماتها بالقرب من مدينة باخموت.

وأفادت تقارير عسكرية أوكرانية بوقوع قتال مكثف في القطاع الشمالي من خط الجبهة الممتد من ليمان إلى كوبيانسك، وكذلك في الجنوب في أفدييفكا على أطراف مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا.

والمنطقتان ضمن الأهداف الروسية الرئيسية لهجمات شنتها خلال الشتاء للسيطرة بالكامل على منطقة دونباس الصناعية في أوكرانيا.

ولم يسفر الهجوم الروسي حتى الآن سوى عن مكاسب طفيفة على الرغم من مقتل آلاف الجنود من الجانبين في المعركة الأكثر دموية في الحرب.

وفي موقع للمدفعية الأوكرانية في غابات الصنوبر الخصبة خلف الجزء الشمالي من الجبهة، أطلقت القوات قذائف عيار 155 مليمترا من مدفع هاوتزر تي.آر.إف-1 الفرنسي باتجاه طريق سريع يستخدم لنقل الإمداد إلى معقل كريمينا، الذي تسيطر عليه القوات الروسية.

وقال جندي لرويترز: "لحسن الحظ نحتفظ بالموقع نفسه. لأننا نواجه عدوا قويا جدا لديه أسلحة جيدة جدا. وهو جيش محترف: قوات محمولة جوا".

ونادرا ما تغير الوضع على الخطوط الأمامية منذ نوفمبر رغم القتال العنيف.

واستعادت أوكرانيا مساحات شاسعة من الأراضي في النصف الثاني من 2022، لكن قواتها حافظت على موقفها الدفاعي منذ ذلك الحين بينما اتخذت روسيا موقفا هجوميا واستعانت بخدمات مئات الآلاف من جنود الاحتياط الجدد والمدانين في سجونها.

مدنيو باخموت